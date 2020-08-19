Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 471 liradan işlem görüyor Dün 479 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 471 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, cumhuriyet altını da 3.149 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatına paralel dün değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 474,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 471 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, cumhuriyet altını da 3.149 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.988 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makroekonomik göstergelerin risk algısını görece azalttığını, altın fiyatlarının da bu gelişmelere paralel gerilediğini belirtti.

'GRAM ALTINDA 460-480 LİRA BANDI İZLENECEK'

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 460-480 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA