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Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 401,7 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 401,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 652 lira, cumhuriyet altını da 2.668 liradan satılıyor.

21.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:28

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 401,7 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 652 lira, cumhuriyet altını da 2.668 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.822,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 395-405 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 401,7 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

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