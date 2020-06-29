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Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 390 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, cumhuriyet altını da 2.612 liradan satılıyor.

29.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:06

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 390,2 liradan tamamladı. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 390 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, cumhuriyet altını da 2.612 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.770 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

'GRAM ALTINDA 380-395 LİRA BANDI İZLENECEK'

Bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

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