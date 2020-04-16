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Amerika Birleşik Devletleri, Philadelphia, Ekonomi

Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Yükselişini sürdüren altın, her gün yeni bir rekor kırmaya devam ediyor. 383,2 liradan işlem gören gram altın, tarihin en yüksek seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 628 lira, cumhuriyet altını da 2.558 liradan satılıyor.

16.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:46
Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 381,2 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.25 itibarıyla 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 628 lira, cumhuriyet altını da 2.558 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.724,4 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin beklenenden sert gerçekleşeceğine ilişkin tahminlerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

'GRAM ALTINDA 370-390 LİRA BANDI İZLENECEK'

Bugün Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.710-1.740 dolar, gram altında ise 370-390 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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