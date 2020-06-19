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Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 381,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 626 lira, cumhuriyet altını da 2.562 liradan satılıyor.

19.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:38

Dün, döviz kurundaki yükselişle rağmen sınırlı gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 379,9 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 381,7 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 626 lira, cumhuriyet altını da 2.562 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.731 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın gelebileceğine endişeler ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyici adımlarının altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

'GRAM ALTINDA 377-383 LİRA BANDI İZLENECEK'

İngiltere Merkez Bankası'nın dün varlık alım programını 645 milyar sterlinden 725 milyar sterline yükselttiğini hatırlatan analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715-1.740 dolar aralığının, gram altında ise 377-383 lira bandının izleneceğini kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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