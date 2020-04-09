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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, TCMB, Ekonomi

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 360,5 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 592 lira, cumhuriyet altını da 2.420 liradan satılıyor.

09.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:13

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 358,6 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 360,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 592 lira, cumhuriyet altını da 2.420 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 1.656 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 350 LİRA DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verileri başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.630 dolar, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

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İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
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