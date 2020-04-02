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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Banka, Ekonomi

Gram altın 341 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 341,4 liradan alıcı buluyor.

02.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:48
Gram altın 341 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 341,4 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 342,9 liradan tamamladı.

Yeni güne de artışla başlayan altının gram fiyatı, 344,3 lira ile rekor seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçerek, saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 341,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 563 lira, Cumhuriyet altını da 2.300 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.590 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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