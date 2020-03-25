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Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Ekonomi

Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 329,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 lira, cumhuriyet altını da 2.211 liradan satılıyor.

25.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:53

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3 artışla 336,2 liradan tamamladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 329,9 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 lira, cumhuriyet altını da 2.211 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışa 1.601 dolar seviyesinde dengelendi.

'ALTIN PİYASASINDA İŞLEYİŞ AKSIYOR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alım programına gitmesi ve ABD'de 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin senatoda kabul edileceğine ilişkin olumlu beklentilerin altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi desteklediğini kaydetti. Bununla birlikte, artan fiziki altın talebinin altının spot ve vadeli işlem fiyatlarındaki spreadlerin açılmasına sebep olduğuna dikkati çeken analistler, bu durumun güçlü altın talebine işaret ettiğini ancak altının fiziki teslimatını yapanların evden çalışıyor olmaları sebebiyle altın piyasalarında işleyişin aksadığını ve fiyatlamalarda oynaklığın görüldüğünü söyledi.

'GRAM ALTINDA 302-335 LİRA BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, dün, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini ve buna paralel altının ons fiyatının günü bir önceki kapanışa göre yüzde 4,8 artarak 1.627 dolardan tamamladığını belirtti. Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de enflasyon, ABD'de dayanıklı mal siparişleri verileriyle birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini anımsatan analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların direnç, 1.580 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 320-335 lira bandının öne çıktığını söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar

Kaynak: AA

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Altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar

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