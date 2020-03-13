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Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, Ekonomi

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 321,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 521 lira, cumhuriyet altını da 2.133 liradan satılıyor.

13.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:14
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 320,5 liradan tamamladı. Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 321,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 521 lira, cumhuriyet altını da 2.133 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.590 dolar seviyesinde dengelendi.

'GRAM ALTINDA 315-330 LİRA BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Avrupa ve ABD'de vaka sayısının hızla artmasına paralel ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin artarak devam ettiğini kaydetti. Dün, altının ons fiyatının önceki kapanışa göre yüzde 3,5 azalarak 1.561 dolara kadar gerilediğine dikkati çeken analistler, diğer varlık fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle yatırımcıların, likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan altının onsunda 1.640 doların direnç, 1.560 doların destek konumuna geldiğini aktaran analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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