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Amerika Birleşik Devletleri, Kapalıçarşı, İngiltere, Ekonomi

Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 314,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 510 lira, cumhuriyet altını da 2.088 liradan satılıyor.

20.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:50
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, altının onsundaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 310,2 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 314,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 510 lira, cumhuriyet altını da 2.088 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 1.508,3 dolar seviyesinde dengelendi.

FİYATLARDAKİ OYNAKLIĞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed), piyasaların likidite konusunda sorun yaşamaması için attığı adımlara bir yenisini daha eklediğini ve 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldığını anımsatarak, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 0,10'a düşürdüğünü, varlık alımlarını 200 milyar sterlin artırdığını belirtti. Likiditeyi artırıcı merkez bankaları hamleleri ve hükümetlerin açıkladığı teşvik paketlerinin, son haftalarda sert düşüşler kaydeden piyasalara bugün nefes aldırdığını aktaran analistler, buna karşın oynaklığın devam etmesinin beklendiğini vurguladı.

GRAM ALTINDA 300-320 LİRA BANDI ÖNE ÇIKIYOR

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, yeni tip koronavirüs salgınına dair haber akışının izlenmeye devam edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi.

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Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

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İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

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