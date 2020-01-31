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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 302,8 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 492 lira, cumhuriyet altını da 2.015 liradan satılıyor.

31.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:07
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 302,9 liradan tamamladı. Bugüne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 302,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda 'da çeyrek altın 492 lira, cumhuriyet altını da 2.015 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.576 dolardan işlem görüyor.

'GRAM ALTINDA 301-307 LİRA ARALIĞI İZLENECEK'

Analistler, Çin'de devam eden koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının risk iştahının düşük seyretmesinde önemli rol oynamaya devam ettiğini ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüse dair iyimser açıklamalarının piyasaları görece rahatlattığını ifade etti.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, yurt dışında ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.586 doların direnç, 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 301-307 lira aralığının izleneceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
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