: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

27.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:09

Gram altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 300,2 liradan tamamladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 301,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 491 lira, cumhuriyet altını da 2 bin 8 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 1.577,8 dolardan işlem görüyor.

'GRAM ALTINDA 305 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, Çin'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini, bu durumun görece riskli varlıklarda satış baskısı oluşturduğunu bildirdi. ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin de risk iştahını olumsuz etkilediğine işaret eden analistler, altın fiyatlarının bu belirsizliklerle yukarı yönlü desteklendiğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan ons altında 1.586 ve 1.597 dolar seviyelerinin, gram altında ise 305 liranın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu