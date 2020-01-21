: Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

21.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:12

Gram altın, dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 297 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 297,7 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 490 lira, cumhuriyet altını da 2.000 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde yaklaşık iki haftanın en yükseği seviyesi olan 1.569 doları gördükten sonra, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.562,4 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA 290-298 LİRA BANDI İZLENECEK

Küresel piyasalar, Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsten etkilenen insan sayısındaki hızlı artışın neden olduğu tedirginlikle negatif bir seyir izliyor. Analistler, küresel piyasalarda oluşan tedirginliğin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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