: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

25.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:04

Gram altın, dün dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 286,7 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 286,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 470 lira, cumhuriyet altını da 1.920 liradan satılıyor. Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.490 doların kırılması ile yükselişi hızlanan ve günü yüzde 0,9 artışla 1.499 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.498 dolardan kapanış gerçekleştirdi.

'GRAM ALTINDA 289 LİRA DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Kaynak: AA

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