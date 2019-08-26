Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum

26.08.2019 11:18

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 285 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, cuma günü dolar/TL'de yatay bir seyir izlenmesine rağmen altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel yüzde 1,97 artarak günü 283,2 liradan tamamladı. Asya piyasalarında işlemlerin sığ olduğu saatlerde dolar/TL'nin sert hareketle yaklaşık son bir yılın zirvesini görmesinin etkisiyle gram altın da tarihin en yüksek seviyesi olan 316,7 liraya çıktı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Sabah saatlerinde dolar/TL'nin tekrar 5,80 seviyelerinde dengelenmesiyle gerileyen gram altın, saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,8 yükselişle 285 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 468 lira, cumhuriyet altını bin 910 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle bin 531 dolardan alıcı buluyor.

'ONS ALTINDA BİN 525 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve Dallas Fed imalat sektörü aktivite verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında bin 525 doların destek, bin 545 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA