Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 282,9 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 465 lira, cumhuriyet altını da 1.896 liradan satılıyor.
Gram altın, Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 282,1 liradan tamamladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 282,9 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 465 lira, cumhuriyet altını da 1.896 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.484 dolar seviyesinde seyrediyor.
PİYASALAR ABD'DEN GELECEK HABERLERE ODAKLANDI
ABD ile Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasını kabul etmesi ve ABD senatosunun Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onaylaması piyasalardaki iyimserliği desteklerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmeler henüz piyasalar tarafından negatif anlamda fiyatlanmasa da başlıca risk unsuru olarak gündemi meşgul ediyor.
Analistler, azil sürecinde suçlamaların Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından yargılama görevini gerçekleştirecek Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olmasının, Trump'ın azil riskinin şimdilik göz ardı edilmesini sağladığını bildirdi.