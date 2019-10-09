Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

09.10.2019 10:54

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 282,2 liradan tamamladı. Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 282 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 464 lira, cumhuriyet altını bin 895 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla bin 507 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 510 VE BİN 525 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD'nin 28 Çinli şirketi ticari kara listeye almasının ardından taraflar arasında gerilimin arttığını belirterek, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın da dün yaptığı konuşmada verdiği güvercin mesajların altına olan talebi artırabileceğini söyledi.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağına değinen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 490 doların destek, bin 510 ve bin 525 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 284 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA