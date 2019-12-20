Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 281,2 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 458 lira, cumhuriyet altını da 1.875 liradan satılıyor.
Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 282,7 liradan tamamladı. Üst üste 5 işlem günü yükselen altının gram fiyatı, bugün saat 11.10 itibarıyla, özellikle dolar kurundaki gerileme ile düşüşe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 281,2 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 458 lira, cumhuriyet altını da 1.875 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.478 dolar seviyesinde seyrediyor.