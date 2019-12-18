: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

18.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:07

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yatay seyre rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 279,3 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 280,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 457 lira, cumhuriyet altını da 1.870 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.477 dolar seviyesinde seyrediyor.

'PİYASALAR AZİL SÜRECİ GELİŞMELERİNE ODAKLANDI'

Analistler, küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin, Trump'a yönelik azil için gerekçe olabilecek suçlamaları içeren raporunun önceki gün yayımlaması sonrası dava taslağının bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.

Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek.

'GRAM ALTINDA 285 LİRA DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ile Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.484 dolar seviyesinin, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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