Gram altın 278 lira seviyelerinde

12.09.2019 10:46

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 278 lira seviyesinde seyrediyor.



Dün, dolar/TL'deki düşüşe karşılık altının ons fiyatındaki artışa paralel yüzde 0,4 değer kazanan gram altın, günü 276,8 liradan tamamladı.



Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 278 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 453 lira, Cumhuriyet altını 1.854 liradan satılıyor.



Altının onsu, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.502,1 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olacağını, piyasa beklentileri üzerindeki parasal genişlemenin ve sözle yönlendirmenin altının ons fiyatını destekleyebileceğini söyledi.

ABD ile Çin arasında yaşanan gelişmelerin görece belirsizlikleri azalttığını ve küresel piyasalarda olumlu havanın etkili olduğunu ifade eden analistler, ABD ve İran'dan gelen açıklamaların da jeopolitik riskleri azaltıcı etkiler taşıdığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı ile TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç olarak güçlendiğini söyledi.

Kaynak: AA