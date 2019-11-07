Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

07.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:29

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,4 artışla 275,7 liradan tamamladı. Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 274,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 447 lira, cumhuriyet altını da bin 829 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla bin 487 dolar seviyesinde seyrediyor.

'GRAM ALTINDA 274 LİRA DESTEK OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumu haber akışının altının ons fiyatındaki geri çekilmede etkili olduğunu, azalan jeopolitik risklerin de bu harekete destek verdiğini söyledi. Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 482 doların destek, bin 515 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 274 liranın destek olarak öne çıktığını belirtti.

Kaynak: AA