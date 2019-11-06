Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

06.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:41

Dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,4 azalışla 274,5 liradan tamamladı. Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 275,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452 lira, cumhuriyet altını da bin 846 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,6'lık değer kaybının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla bin 486 dolar seviyesinde seyrediyor.

'GRAM ALTINDA 274 LİRA DESTEK OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu hava ve ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksinin, beklentilerin üzerinde artarak 54,7'ye çıkmasıyla küresel risk iştahının arttığını kaydetti. Söz konusu gelişmeler ve azalan jeopolitik risklerin altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade eden analistler, bugün Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perakende satış verileri ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 482 doların destek, bin 515 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 274 liranın destek olarak öne çıktığını belirtti.

Kaynak: AA