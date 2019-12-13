: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

13.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:00

Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 273,6 liradan tamamladı. Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 273,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 448 lira, cumhuriyet altını da 1.830 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.469 dolar seviyesinde seyrediyor.

'GRAM ALTINDA 271-275 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanabileceği beklentilerinin küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını ve altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini söyledi. İngiltere'de gerçekleştirilen genel seçimin ilk sonuçlarına göre, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladığını vurgulayan analistler, bu sonucun da risk algısında görece azalmaya sebep olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu