: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

09.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:13

Gram altın, Cuma günü dolar kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 271,7 liradan tamamladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 272,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 444 lira, cumhuriyet altını da 1.816 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.462 dolar seviyesinde seyrediyor.

'GRAM ALTINDA 271-275 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin'in ticaret konusunda anlaşmasının 2020'deki seçimlerden sonraya kalabileceği yönündeki söylemlerinin risk algısını artırmasına rağmen piyasalarda anlaşmaya ilişkin iyimserliğin devam ettiğini söyledi. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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