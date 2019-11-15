Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

15.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:07

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,6 değer kazanarak günü 271,8 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 271,9 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 442 lira, cumhuriyet altını da 1.811 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.466 dolar seviyesinde seyrediyor.

PİYASADA TEMKİNLİ DURUŞ SÜRÜYOR

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde ABD tarafından gelen olumlu açıklamalara rağmen piyasada temkinli duruşun korunduğunu bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yaptığı sunumda "Bu ortamda resesyon olasılığının yüksek olduğunu düşünmek için bir sebep yok." ifadelerini kullandığını belirten analistler, Powell'ın bu açıklamalarının para politikasında halihazırdaki tutumun devam edeceği şeklinde yorumlandığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

GRAM ALTINDA 267 LİRA DESTEK OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA