Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

19.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:59

Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,3 değer kazanarak günü 271,6 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 270,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 441 lira, cumhuriyet altını da 1.807 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.470 dolar seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİNE ODAKLANDI

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini söyledi. Her iki taraftan görüşmelere dair olumlu haber akışının sürdüğünü belirten analistler, buna rağmen yatırımcıların temkinli duruşu sürdürdüğünü ifade etti.

GRAM ALTINDA 267 LİRA DESTEK OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi cari işlemler dengesi ve ABD'de inşaat üretimi verileri ile New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarının izleneceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA