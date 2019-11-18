Gram altın 270 lira seviyelerinde

18.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:48

Altının gram fiyatı, yüzde 0,3 değer kaybıyla 270 lira seviyesinde seyrediyor.



Gram altın, cuma günü dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,2 değer kazanarak haftayı 270,8 liradan tamamladı.



Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 270 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.803 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.464,6 dolar seviyesinde seyrediyor.



Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini, geçen hafta her iki taraftan gelen olumlu açıklamalara rağmen piyasada temkinli duruşun korunduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu ve ABD Merkez Bankası üyesi Loretta J. Mester'in konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA