Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, dolar kurunda yaşanan düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın günü yüzde 0,8 artışla 260,7 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında, 260 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, cumhuriyet altını bin 733 liradan satılıyor. Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle bin 421 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 425 VE BİN 438 SEVİYELERİ ÖNEMLİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında bin 400 doların destek, bin 425 ve bin 438 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA