Altın haftaya 7 lira yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,6 değer kaybeden gram altın, haftayı 253,1 liradan tamamladı. Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 2,9 yükselişle 260,2 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, cumhuriyet altını bin 738 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde bin 406 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 415 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması sonrası bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini belirtti. Bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri takvimi bulunduğunu bildiren analistler, teknik açıdan ons altında bin 395 doların desteğinin kırılması durumunda bin 387'nin önemli destek, bin 415 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA