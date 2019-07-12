Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Dün altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel yüzde 1,1 değer kaybeden gram altın, günü 256 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 256,8 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 422 lira, cumhuriyet altını bin 722 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle bin 407 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 425 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün Euro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD Üretici Fiyatları Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında bin 390'ın önemli destek, bin 425 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA