Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Cuma günü 258,6 lira ile 9 ayın zirvesini gören gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 primle 254 liradan tamamladı. Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,24 artışla 254,6 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 415 lira, cumhuriyet bin 698 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla bin 339 dolardan işlem görüyor.

'GRAM ALTINDA 258 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, altının gram fiyatının dolar kuru ve ons altından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirterek, teknik açıdan gram altında 250 liranın destek, 258 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, Suriye ve Doğu Akdeniz'e ilişkin haberlerin de gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA