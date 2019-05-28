Gram altın 250 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne sakin başlamasının ardından 250,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatının yatay bir seyir izlemesine rağmen, dolar kurundaki düşüş nedeniyle yüzde 0,3 değer kaybeden gram altın, günü 250,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne sakin başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 250,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet 1.671 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa değer kaybeden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 1.283,6 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD piyasalarının kapalı olmasından dolayı altının ons fiyatının sakin seyrettiğini belirterek, ticaret savaşları ve jeopolitik riskler konusundaki gelişmelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bugün, yurt içinde ve Avro Bölgesinde ekonomi güven endeksleri ile Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini ifade eden analistler, altının gram fiyatında 255 liranın direnç, 247 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA