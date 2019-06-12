Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son durum

Dün dolar kurundan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 247,6 liradan tamamladı. Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,61 artışla 249,1 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 410 lira, cumhuriyet bin 675 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,64 primle bin 335 dolardan işlem görüyor.

'FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTININ YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU'

AA Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih etmesi, dolar varlıklarının değer kaybetmesi, ABD Merkez Banksının (Fed) 2019 yılı içerisinde faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin artmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

'ONS ALTINDA BİN 340 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Altının ons fiyatında yükselişlerin sürebilmesi için teknik olarak bin 335 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 330 doların destek, bin 340 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının, yurt dışında ABD'de enflasyon ve saatlik kazançlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: AA