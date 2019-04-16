Altın Fiyatları Uçuşa Geçti, Düşmek Bilmiyor! İşte Güncel Rakamlar

Dün dolar kurundan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 primle 240,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 240 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 392 lira, Cumhuriyet altını bin 603 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altında ise şu dakikalarda yüzde 0,25 azalışla bin 284 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 294 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haberlerin ve ABD'de şirket bilançolarının güçlü açıklanmasının altın fiyatlarının sakin bir seyirde işlem görmesine neden olduğunu belirterek, teknik açıdan ons altında bin 280 doların destek, bin 294 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

"240 LİRA ÜZERİNDE KALMAK İÇİN ÇABALIYOR"

Altının gram fiyatının dolar kuruna paralel işlem gerçekleştirmeye devam ettiğini ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatı 240 lira seviyesinin üzerinde kalmak için çabalıyor. Bu hafta 237 lira seviyesinin altına sarkmak istemeyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün yurt içinde sanayi üretimi endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: AA