Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dün altının ons fiyatına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 değer kazancıyla 238,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 değer kaybıyla 238 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 392 lira, Cumhuriyet altını bin 602 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,49'luk yükseliş sonrası bugün Asya piyasalarında bin 304 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

PİYASALAR YOĞUN VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı reform paketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankasının toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Bakan Albayrak'ın, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u bugün saat 11.00'de İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısında açıklayacağını anımsatan analistler, Avrupa Birliği'nin bugün başlayacak Liderler Zirvesi'nin de gündemi meşgul edeceğini söyledi.

'GRAM ALTINDA 240 LİRA SEVİYESİ GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 307 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 240 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA