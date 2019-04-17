Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel 235,1 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 değer kaybıyla 236,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.28 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,21 primle 237,3 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 387 lira, Cumhuriyet altını bin 584 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün 15 haftanın en düşük seviyesi olan bin 273 dolara kadar gerilemesinin ardından, şu dakikalarda bin 279 dolar seviyesinden işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 288 DOLAR DİRENÇ SEVİYESİ'

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu havanın küresel piyasalarda risk iştahının artmasına, altın fiyatlarının ise değer kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Memiş, "ABD'de şirket bilançolarının beklentilerin üzerinde açıklanması ve ticaret müzakerelerinden iyimser sinyallerin alınmasıyla artan risk iştahı, altın fiyatlarını baskıladı. Ons altında teknik olarak düşüşlerde bin 268 dolar destek, bin 288 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

'GRAM ALTINDA 235 LİRA DESTEK, 238,5 LİRA DESTEK KONUMUNDA'

Uluslararası piyasalarda dün altının ons altın ve dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade eden Memiş, bugün altının gram fiyatında 235 liranın destek, 238,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de dış ticaret verileri ile ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini söyledi.

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Kaynak: AA