Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dün döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 230 liradan tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla 229,9 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, cumhuriyet altını bin 537 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda bin 305 dolardan işlem görüyor.

ALTINDA 230 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 227 liranın destek, 230 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA