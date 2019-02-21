Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü 229,2 liradan tamamladı. Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 229,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 377 lira, Cumhuriyet altını 1.535 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI BİN 338 DOLAR

Altının ons fiyatı da Asya piyasalarında yatay seyir izlemesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında bin 338 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün bin 347 doları test eden altının ons fiyatının, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları sonrası gerilediğini belirterek, "Fed tutanaklarına göre, neredeyse tüm üyeler bu yıl bilanço küçültülmesine son verilmesinin iyi olacağını düşünüyor. Bu durum, bilanço daraltmanın ekonomiye zarar vereceğini düşünen yatırımcılar tarafından memnunlukla karşılandı. Altının ons fiyatı teknik olarak bin 331 doların üzerinde kalmayı başardı. Altının ons fiyatında hedefin bin 350 doların olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA KRİTİK SEVİYE 230 LİRA

Yurt içinde gram altının, dolar kuru ve ons altından aldığı destekle 230 lirayı test ettiğini ifade eden Memiş, gram altının 230 liranın üzerinde kalıcı olması durumunda yükselişlerine devam edebileceğini söyledi. Memiş, orta ve uzun vadede değer kazanmasını beklediğini altının gram altında, teknik açıdan 226,5 liranın destek, 230 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA