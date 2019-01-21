Altın Haftaya Yükselişle Başladı! İşte Çeyreğin Fiyatı

Cuma günü dolar kuru ve altın ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 azalışla 219,2 liradan tamamladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 220,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını da bin 473 liradan satılıyor.

ALTINDA 217 LİRA DESTEK, 225 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında bin 283 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta dolar kuru ve ons altının değer kaybetmesinin, gram altın fiyatında düşüşe neden olduğunu belirterek, bu hafta altının gram fiyatında 217 liranın destek, 225 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

"DOLARDA ENDEKSİNDE YAŞANAN TOPARLANMA DEĞERLİ METALLERİ BASKILAYABİLİR"

Ticaret savaşlarına yönelik iyimserliğin altının ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu bildiren Memiş, "Dolar endeksinde yaşanan toparlanmalar değerli metalleri baskılayabilir. Altının ons fiyatında bin 277 dolar seviyesi destek, bin 297 dolar da direnç konumunda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA