GRAFİKLİ - Sakarya otomotiv ihracatına damgasını vurdu

ONUR ORHAN - Otomotiv sektöründe Sakarya'da kurulu olan fabrikalardan Toyota, Otokar ve TürkTraktör tesislerinden, yılın ilk 4 aylık döneminde üretilen 97 bin 218 aracın yüzde 88,7'si ihraç edildi.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları sektörleriyle ihracat rakamlarına nisan ayında 474 milyon 809 bin dolar katkı sağladı.

Yılın ilk 4 aylık döneminde, toplam 1 milyar 822 milyon 543 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya'da en çok dış satım, otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi. Otomotiv şehri kent, bu alandaki 1 milyar 680 milyon 384 bin dolarlık ihracat payıyla sektöre damgasını vurdu.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de ilk 4 aylık dönemde üretilen 496 bin 365 aracın 431 bin 5'i ihraç edildi. Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayarak bu alanda en büyük paya sahip olan Sakarya'da, yılın ilk 4 aylık döneminde üretilen 97 bin 218 aracın yüzde 88,7'sine denk gelen 86 bin 325'i yurt dışına satıldı. Böylece, kentte banttan indirilen her 100 araçtan 88'i ihraç edilerek kayıtlara geçti.

Günde 845 araç banttan indi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya'da, nisan ayında 23 bin 150 otomobil, 64 midibüs, 96 otobüs, 10 kamyonet, 2 bin 59 traktör olmak üzere toplam 25 bin 379 araç üretildi. Söz konusu dönemde kentte, günde 845 araç banttan indirildi.

Şirket bazında ilk 4 aylık rakamlara bakıldığında, üretimde Toyota 90 bin 88 araçla liderliğini korurken, TürkTraktör 6 bin 541 araçla ikinci, Otokar 589 araçla üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Toyota 81 bin 150 araç, TürkTraktör 4 bin 717 araç ve Otokar 458 araç ihraç etti.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini banttan indiren Toyota, nisan ayında üretimin yaklaşık yüzde 92'sine denk gelen 21 bin 474 aracı ihraç etti.

Toyota, bu yıl Sakarya'da üretime başladığı yeni nesil Corolla Hybrid modeliyle yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.

Otokar'dan hızlı ihracat artışı

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden olan Otokar, bu yıl nisan ayında otobüs, midibüs ve kamyonet olmak üzere toplam 170 araç üretti.

Geçen yılın aynı döneminde 23 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yaklaşık yüzde 500 artışla 115 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise yılın nisan ayında ürettiği 2 bin 59 traktörün bin 164'ünü ihraç ederek ülke ekonomisine gelir sağladı.

Kaynak: AA