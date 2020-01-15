Göztepe, Zlatko Tripic'i kadrosuna kattı

15.01.2020 21:07 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:12

Göztepe, Norveçli forvet Zlatko Tripic ile 5+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveç'in Viking kulübünden forvet oyuncusu Zlatko Tripic ile 5+1 yıllık sözleşme imzaladı.



27 yaşındaki forvet, kariyerinde Molde, Fredsikstad, IK Start, Greuther Fürth, Sheriff Tiraspol takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonda ise Norveç temsilcisi Viking takımının formasını terletiyordu. Sol kanat, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında oynayabilen ve iki ayağını da kullanabilen 1,82 boyundaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 209 resmi maçta 31 gol 46 asist yaptı. Tripic, imzanın hemen ardından Göztepe'nin Antalya kampına dahil olarak takıma katılacak. Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından transferi duyurarak, yaptığı açıklamada, "Tripic'e ülkemize ve Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Velkommen Zlatko!" ifadelerini kullandı.



Göztepeli taraftarlar ise transferin açıklanmasıyla beraber sosyal medyadan Norveçli futbolcu için hoş geldin paylaşımlarında bulundu. Göztepe Kulübü'nün transferi duyurduğu paylaşım ise dakikalar içinde yüzlerce etkileşim aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA