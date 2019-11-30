Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy
Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un gazetecilere açıklama yapması İZMİR - Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, gazetecilere açıklama yaptı.
30.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:59
Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un gazetecilere açıklama yapması İZMİR - Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, gazetecilere açıklama yaptı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy
HABER YORUMLARI