Haberler » Spor » Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy - Spor

Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy

Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un gazetecilere açıklama yapması İZMİR - Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, gazetecilere açıklama yaptı.

30.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:59

Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Başkan Vekili 'un gazetecilere açıklama yapması İZMİR - Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, gazetecilere açıklama yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.