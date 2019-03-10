Göztepe, Evinde Kasımpaşa'yla 0-0 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başlarken ev sahibi Göztepe daha etklili olan taraftı. İzmir ekibi Castro ve Ngando ile fırsatlar üretti ancak skoru değşitiremedi. İlk yarıdaki en net fırsatı 38. dakikada Göztepe yakaladı. Deniz Kadah'ın kaleyi cepheden gören noktadan gönderdiği şut direkten oyun alanına döndü.

İlk yarının kalan dakikalarında skor değişmedi ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.

İKİNCİ YARI TEMPO İYİCE DÜŞTÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısına her iki takımda düşük tempoda başladı. Göztepe topla daha fazla oynayan taraf olurken Kasımpaşa oyunu geride kabul etti ve hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Karşılaşmadaki en net fırsatı 86. dakikada Kasımpaşa kaçırdı. Sağ kanattan Hajradinovic'in ortasına iyi yükselen Perica kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Beto köşeye giden topu müthiş kurtardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Göztepe puanını 27'ye, Kasımpaşa 31'e yükseltti.