Göztepe, Taraftarları Trabzonsporlu Futbolcuları Alkışladığı İçin PFDK'ya Sevk Edildi
Geçen hafta konuk ettiği Trabzonspor karşılaşmasında rakibini alkışlayan Göztepe taraftarları yüzünden İzmir ekibinin PFDK'ya sevk edilmesi camiayı şaşkına çevirdi.
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor'a tek golle kaybederken, sarı-kırmızılı taraftarların davranışı oldukça çok konuşuldu. Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'i oyundan çıkarken, maç bitiminde de rakibini alkışlayan futbolseverler oldukça güzel görüntülere imza attı. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepeli taraftarların bu davranışını överek, "Oynayanlar değil, alkışlayanlar büyük" ifadelerini kullanmıştı. Bordo-mavililerin yıldızı Yusuf Yazıcı da sosyal medya hesabından, "Karadeniz'in bir çocuğu olarak Ege'de gördüğüm nezaket benim için çok özeldi. Alkışları için Göztepe taraftarlarına teşekkürler" paylaşımını yapmıştı.
"NEDEN SEVK EDİLDİK?"
Göztepe'nin bu maçın ardından çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi hem camiayı hem de taraftarlar arasında şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren taraftarlar, karşılaşmanın oldukça centilmence geçtiğini belirterek karara anlam veremediklerini söyledi. Trabzonspor resmi hesabı da karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür mesajı yayınlamıştı.
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İddaa ya PFDK'' ya sevk olur olmaz oranı koymuşturlar. . :) :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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TRABZONSPORUN GEÇTİĞİ HERYERDE CEZA AKIYOR BUKADAR KORKMAYIN !!!!!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Geçen haftalarda Karabük-Eskişehir maçında aynı şey Eskişehirin başına geldi .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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AYNI HAREKETİ BAŞAKŞEHİR YAPSA 3 GÜN HABERLERDE YAYIN YAPARSINIZ ÖVE ÖVE BİTİREMEZSİNİZ . GÖZTEPE TARAFTARI ALKIŞLIYOR TRABZONSPOR CAMİASI MİSAFİRPERVERLİK İÇİN TEŞEKKÜR EDERKEN BU NE ŞİMDİ ????Cevap Yaz 19 5 Yayından Kaldır