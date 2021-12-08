Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun yeni döneminin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, genel kurulda başkanlığa seçilen Ayhan Yıldırım başkanlığında Manhattan Otel'de gerçekleştirilen toplantıda, başkan vekilliği görevi Mustafa Kandemir'e verildi.

Toplantıda yeni dönemle ilgili yönetim kurulu üyeleri fikir alışverişinde bulunurken, diğer görev dağılımlarının bir sonraki toplantıda yapılması kararlaştırıldı.

Yıldırım, ilk toplantının daha çok tanışma amaçlı gerçekleştiğini belirterek, "Yeni dönemle ilgili arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Camiamıza hayırlı olsun. Arkadaşlarımızla federasyonumuzu daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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