Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Juventus forması giyen Arjantinli golcü oyuncu Gonzalo Higuain, karantinadan kaçarak ülkesine dönmek istedi. Havalimanında polis tarafından yakalanan golcü oyuncu, evine gönderildi.

Gonzalo Higuain karantinadan kaçarak ülkesi Arjantin'e dönmek isterken Caselle Havalimanı'nda polis tarafından durduruldu. Repubblica'da yer alan habere göre negatif çıkan koronavirüs testini polislere gösteren Higuain'in ayrılma talebi kabul görmedi ve yıldız golcü, evine dönmek zorunda kaldı.

JOVİC DE KARANTİNADAN KAÇMIŞTI

Real Madrid forması giyen Luka Jovic de karantinadan kaçarak sevgilisinin doğum gününü kutlamaya Sırbistan'a gitmişti.