Gomis'in takımı El Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

24.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:26

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde ilk maçı 1-0 kazanan El Hilal, rövanşta Urawa Red Diamonds ile Saitama Stadı'nda karşılaştı. Konuk takım, 74. dakikada Salem Al Dawsari ve 90+3. dakikada eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in attığı gollerle 2-0 galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.

GOMİS GOL KRALI OLDU

El Hilal, 1991 ve 2000'den sonra kupada üçüncü şampiyonluğunu yaşadı. Öte yandan kupada 11 gol kaydeden Fransız futbolcu Gomis, gol kralı olduğu organizasyonun en değerli oyuncusu da seçildi.

Kaynak: AA