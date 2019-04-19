Gomis'in Menajerinden Fenerbahçe Açıklaması
Adı Fenerbahçe ile anılan Al Hilal'in Galatasaraylı eski golcüsü Gomis'in menajerinden transfer açıklaması geldi. Gomis'in menajeri tienne Mendy, "Gomis'in Türkiye'ye dönme olasılığı yok" dedi.
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy önemli açıklamalar yaptı.
Mendy, "Gomis'in Türkiye'ye dönme olasılığı yok. Ben bu süreçte ne Galatasaray ile ne de Fenerbahçe'yle görüştüm. Al Hilal'de mutlu, ayrılmayacak. Türkiye'ye dönüşü imkânsız. Galatasaray'da çok güzel günler geçirdi ve tabii ki kulübü çok seviyor; desteğini sürdürüyor. Fakat şu anda yeni bir kulübü var ve geriye dönüş söz konusu değil. Ayrıca bize Türkiye'den herhangi bir kulüpten görüşme talebi de gelmedi. Gelecek sezon da Al Hilal takımının formasını giyecek. Bir sorun yok; orada mutlu" dedi.
Gomis geçen sezon 32 gol atarak, gol krallığına ulaşmış ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.
YORUMLAR (4)
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Zaten bu saatten sonra ne Fenere ne Cimboma faydalı olamaz. Gündemde tutulmamalıCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Pili Bitik Cullssuz Fenev Kim??? Gomisi Almak Kim Hakemlere Dua Etsinler Feneve Vede Ezzik Taraftarina Acidilar Yoksa KadinKöylerini Eze Eze Tepelerine YikmistikCevap Yaz 46 5 Yayından KaldırKSK Lİ MESUT: Sen yenisin anlaşılan ergen. Abilerine sor sana anlatsın lar. 20 YILDIR fenerbahçe conconlara nasıl iteliyo...20 Yayından KaldırFENERLİ : Ulan ezik neyine güvenip öyle konuşuyor, hakem avanta 10 kişi bırakmasa yine şırıngayla kan operasyonu vardı.2 22 Yayından Kaldır