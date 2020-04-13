Goldman Sachs: OPEC+ üretim kısıntısı petrol fiyatlarında düşüşü engellemez
Goldman Sachs, OPEC+'nın aldığı üretim kısıntısının petrol fiyatlarında önümüzdeki haftalarda düşüş yaşanmasının önünüe geçmek için çok az ve çok geç kalınmış bir karar olduğunu savunmaya devam etti.
13.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:55
Goldman Sachs, OPEC+'nın aldığı üretim kısıntısının petrol fiyatlarında önümüzdeki haftalarda düşüş yaşanmasının önünüe geçmek için çok az ve çok geç kalınmış bir karar olduğunu savunmaya devam etti.
Kaynak: Dunya.com