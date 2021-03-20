Gölbaşı Belediye Spor Kulübünün yeni başkanı Musa Şahin oldu
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Gölbaşı Belediye Spor Kulübünün yeni başkanı Musa Şahin oldu

20.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:12
Gölbaşı Belediye Spor Kulübünün yeni başkanı Musa Şahin oldu

Ankara Amatör Lig takımlarından Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Olağanüstü Kongresinde başkanlığa Musa Şahin seçildi.

Ankara Amatör Lig takımlarından Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Olağanüstü Kongresinde başkanlığa Musa Şahin seçildi.

Lütfi Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde iki yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından olağanüstü kongre gerçekleşti.

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü binasında yapılan kongrede tek liste halinde gidilen seçimde Musa Şahin Gölbaşı Belediye Spor Kulübünün yeni başkanı oldu.

Yapılan oylamanın ardında bir konuşma yapan yeni Musa Şahin, kulüpte emeği olan herkese teşekkür etti.

Başkan Musa Şahin "Güzel hizmetler yapmayı cenabı haktan niyaz ediyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize faydalı olmak, kulübümüzü daha iyi yerlere taşımak ve çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi yarınlar hazırlamak için çalışacağız. Özellikle gençlerimizi kütü alışkanlıklardan kurtarmak için sporu sevdirmek en önemli görevimiz. Bir yıldır pandemiden dolayı kulübümüz faaliyetlerine ara vermiştir. Biz de bu dönemde, eksiklerin giderilmesi ve halkımıza daha iyi hizmet vermek için tadilat çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Şehrimize yeni bir soluk katmak amacıyla Uluslararası Bilardo ve Buz Pateni Dağcılık komplekslerinin temelleri atılmış bulunmaktadır. Sentetik sahamızın zemini değiştirilerek bakım ve onarımı yapılmaktadır. Cumhuriyet Spor Salonunun bakım ve onarımı yapılmaktadır. Çim sahamız uluslararası standartlara uygun bir sistem ile yenilenmektedir. Tadilatların bitimi ile faaliyetlerimize kaldığımız yerden başlayacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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